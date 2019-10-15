В Пензе губернатор обещал поддержать фонд «Рука помощи бездомным животным»

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15 октября 2019, 13:36Общество
Губернатор Иван Белозерцев провел личную встречу с волонтерами пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным».
Сейчас волонтеры в арендованном помещении лечат, стерилизуют, содержат и пристраивают собак и кошек, взятых с улицы. С просьбой поддержать строительство отдельного здания центра "Питомец" исполнительный директор фонда Дарья Жалнина обратилась к губернатору через соцсети.
«Вся деятельность фонда осуществляется на благотворительные пожертвования граждан. Строительство приюта позволило бы осуществлять нашу деятельность более масштабно. Кроме того, с 2020 года вступают в силу новые нормы федерального закона, согласно которым попавшее в отлов уличное животное не может быть доставлено никуда, кроме приюта», - говорит Дарья Жалнина.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обещал проработать варианты помощи фонду.
Напомним, что в июле этого года волонтеры фонда на средства пожертвований приобрели земельный участок, на котором они строят современный ветеринарный центр.
Общественная организация была создана в 2013 году для решения проблем, связанных с бездомными животными. Позже на основе фонда был основан центр «Питомец».В новом центре запланированы: карантинная зона для собак и кошек, блок с переболевшими животными, операционная и вместительный послеоперационный блок, блок интенсивной терапии для животных с травмой, реабилитационный блок, блок для здоровых кошек, которые будут содержаться не в клетках, а отдельных небольших апартаментах, административные комнаты и посетительская зона, на втором этаже будет небольшое помещение для организации мероприятий, семинаров, мастер-классов и фотосессий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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