В Пензе грязный снег с улиц сваливают у водоохранной зоны

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12 января 2017, 17:47Общество
В Пензе возле микрорайона Маяк общественники проверили состояние окружающей среды.
По данным областного минлесхоза, на ул. Тарханова возле дома №10 вблизи водоохранной зоны реки Старая Сура нашли грязный снег, вывезенный с улиц.
«Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки (снегоотвалы). Запрещается вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места», - пояснили в министерстве.
Нарушителей установить не удалось. Информация об этом направлена в администрацию города для принятия мер по ликвидации навала, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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