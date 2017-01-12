12 января 2017, 17:47Общество В Пензе грязный снег с улиц сваливают у водоохранной зоны В Пензе возле микрорайона Маяк общественники проверили состояние окружающей среды.

По данным областного минлесхоза, на ул. Тарханова возле дома №10 вблизи водоохранной зоны реки Старая Сура нашли грязный снег, вывезенный с улиц.

«Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки (снегоотвалы). Запрещается вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места», - пояснили в министерстве.

Нарушителей установить не удалось. Информация об этом направлена в администрацию города для принятия мер по ликвидации навала, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://minleshoz.pnzreg.ru/files/les_pnzreg_ru/foto/zagryazn_snegom_sury.jpg