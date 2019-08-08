В Пензе грузовик врезался в легковушку и уехал

В Пензе на улице Калинина произошла авария. Сотрудники областной Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.

По предварительным данным, 20 мая в 16:30 напротив дома №19/22 грузовик Ford Transit врезался в Kia Ceed. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что после ДТП виновник уехал.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-23 или обратиться по адресу: г. Пенза ул. Бакунина, 181 (здание управления ГИБДД по Пензенской области), кабинет №214, пишет ИА «Пенза-Пресс».