23 ноября 2018, 10:32Происшествия

В Пензе грузовик расплющил капот «Яндекс. Такси». ФОТО

Утром 23 ноября в Заводском районе города Пензы произошла авария.

Как сообщил подписчик группы соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло под мостом на повороте с ул. Ленина на ул. Гагарина. Судя по снимкам, опубликованным пользователями, автомобиль такси получил значительные повреждения – сильно помята передняя часть. На место приехала машина скорой помощи.

Официальной информации о случившемся пока нет. Разобраться в обстоятельствах аварии предстоит сотрудникам Госавтоинспекции, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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