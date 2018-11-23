В Пензе грузовик расплющил капот «Яндекс. Такси». ФОТО

Как сообщил подписчик группы соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло под мостом на повороте с ул. Ленина на ул. Гагарина. Судя по снимкам, опубликованным пользователями, автомобиль такси получил значительные повреждения – сильно помята передняя часть. На место приехала машина скорой помощи.

Официальной информации о случившемся пока нет. Разобраться в обстоятельствах аварии предстоит сотрудникам Госавтоинспекции, пишет ИА «Пенза-Пресс».