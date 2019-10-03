В Пензе грузовик «наказал» любителя ездить по обочине - соцсети

Пензенский автолюбитель рассказал в Сети об аварии, которая произошла утром 3 октября.

Пользователь опубликовал видеозапись с ДТП в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел в 8:12 на дороге, которая ведет из Терновки к Бригадирскому мосту.

Судя по кадрам, водитель за рулем Opel Corsa решил объехать небольшой затор по обочине, а в итоге, когда перестраивался в полосу перед грузовиком, попал под его колесо. Грузовик «протащил» иномарку несколько метров, пока та не вырулила на обочину.

Официальной информации о случившемся нет. Напомним, за езду машин по обочине автолюбителям может грозить штраф – 1500 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».