В Пензе грузовик «наказал» любителя ездить по обочине - соцсети

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03 октября 2019, 16:38Общество
Пензенский автолюбитель рассказал в Сети об аварии, которая произошла утром 3 октября.
Пользователь опубликовал видеозапись с ДТП в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что инцидент произошел в 8:12 на дороге, которая ведет из Терновки к Бригадирскому мосту.
Судя по кадрам, водитель за рулем Opel Corsa решил объехать небольшой затор по обочине, а в итоге, когда перестраивался в полосу перед грузовиком, попал под его колесо. Грузовик «протащил» иномарку несколько метров, пока та не вырулила на обочину.
Официальной информации о случившемся нет. Напомним, за езду машин по обочине автолюбителям может грозить штраф – 1500 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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