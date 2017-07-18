В Пензе гражданин Украины сдавал квартирантам чужую квартиру

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 июля 2017, 15:32Общество
В Пензе рассматривают уголовное дело о мошенничестве при сдаче квартиры в аренду.
Прокуратура Ленинского района г. Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Республики Украина о совершении двух преступлений, РФ (мошенничество и мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в марте 2017 года 5-летний мужчина снял на двое суток квартиру у пензенца. Затем он опубликовал в Интернете объявление о сдаче якобы принадлежащего ему жилья в аренду на длительный срок.
За три дня он обманул трех жителей города, от которых получил деньги за аренду в размере более 20 000 рублей.
Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 июля 2017, 19:33В Пензе машины на высокой скорости ездят во дворе
18 июля 2017, 19:31Реконструкцию набережной в Пензе идет в соответствии с графиком
18 июля 2017, 19:26В Пензе установят дополнительные камеры видеонаблюдения на дорогах
18 июля 2017, 19:23В Пензе 10 партий выдвинули кандидатов на выборы в ЗакСобр
18 июля 2017, 19:21В Пензенской области прошло карнавальное десантирование
18 июля 2017, 19:17В Пензе на Ударной из аварийного дома не хотят переезжать 4 жильца
18 июля 2017, 19:13Пензенские паломникам дошли до Владимира
18 июля 2017, 17:58В Пензе скончался заслуженный врач РФ Геннадий Пантелеев