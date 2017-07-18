18 июля 2017, 15:32Общество В Пензе гражданин Украины сдавал квартирантам чужую квартиру В Пензе рассматривают уголовное дело о мошенничестве при сдаче квартиры в аренду.

Прокуратура Ленинского района г. Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего гражданина Республики Украина о совершении двух преступлений, РФ (мошенничество и мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в марте 2017 года 5-летний мужчина снял на двое суток квартиру у пензенца. Затем он опубликовал в Интернете объявление о сдаче якобы принадлежащего ему жилья в аренду на длительный срок.

За три дня он обманул трех жителей города, от которых получил деньги за аренду в размере более 20 000 рублей.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 38