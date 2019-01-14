В Пензе готовятся впервые принять конкурс «Татьяна Поволжья»

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14 января 2019, 19:47Культура
В Пензе готовятся к проведению окружного фестиваля-конкурса «Татьяна Поволжья-2019» (16+). Он впервые пройдет в областном центре благодаря победе в 2018 году студентки ПГУ.
За корону конкурса «Татьяна Поволжья» ровно год назад боролись восемь девушек из разных регионов страны. В итоге впервые за 15 лет ее обладательницей стала студентка из Пензы. Ее зовут Татьяна Мешкова. Сейчас она учится на четвертом курсе юридического факультета ПГУ. Меньше, чем через две недели, она передаст свой титул и наденет блестящую диадему на голову уже новой Татьяны Поволжья. А пока дает советы будущим конкурсанткам.
«В первую очередь, необходимо уделить особое внимание подготовке к конкурсу, чтобы по приезду уже справиться с волнением. Конечно удачи всем, веры в себя и в свою победу. Одним из самых сложных этапов является интеллектуальный вопрос, у меня также возникли трудности с творческим», - рассказала она.
21 января в областной центр съедутся все участницы, всего их восемь. Это представительницы республики Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Мордовии. Пензенский регион будут представлять четыре девушки.
Конкурсная программа пройдет в два этапа. Сначала Татьяны поучаствуют в двух тематических фотосессиях, затем их ждет интеллектуальное задание. Второй этап - уже в финале. Перед жюри и зрителями девушки предстанут в разных образах на трех дефиле, расскажут о своей будущей профессии и покажут творческий номер.
«Идет активная подготовка, она началась давно, но сейчас уже перешла в круглосуточный и ежедневный режим. Мы, конечно, стараемся сделать все, чтобы внести в конкурс какие-нибудь интересные моменты для участниц, которых не было раньше, - для того, чтобы поддержать статус и интерес к конкурсу», - прокомментировала методист центра культуры ПГУ, главный организатор фестиваля Кристина Злыднева.
Финал пройдет на сцене Пензенской областной филармонии 25 января - символично в Татьянин день и День российского студенчества. Главную тематику конкурса организаторы планируют посвятить истории этих праздников. А победительница не только получит корону, но и право принимать конкурс в своем городе в 2020 году.
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