В Пензе готовятся праздновать 200-летие со дня рождения Тургенева

К 200-летию Ивана Тургенева сотрудники пензенского краеведческого музея рассказали о новых фактах, которые связывают писателя с Пензой. Факты эти исключительно опосредованные: в годы войны в Пензу эвакуировали государственный музей Тургенева из Орла. Сейчас специалисты установили, как именно сотрудникам музея в то время удавалось сохранять тургеневскую культуру.

В холодные зимы Великой Отечественной в пензенском краеведческом музее не топили. Поэтому на уникальной фотографии сотрудники государственного музея имени Тургенева проводят экскурсию в верхней одежде. Тогда в одном крыле первого этажа пензенского музея лежали радиоприемники. А в другом продолжал жить музей русского классика из захваченного нацистами Орла.

Государственный музей имени Тургенева находился в Пензе с 1941-го по 1944-й год. Узнать, как переживали эвакуацию его сотрудники, помогла книга, случайно найденная Светланой Григорьевой. Ее автор - корреспондент, которому удалось побывать в музее имени Тургенева до войны, а в Великую Отечественную, уже военным корреспондентом, он вслед за музеем приехал в Пензу.

«По данным, которые у нас существуют, экспозиция была размещена на первом этаже. Но в каком крыле, точно мы не знаем. Я предполагаю, что именно в этом – правом», - рассказала специалист по экспозиционно-выставочной работе Пензенского государственного краеведческого музея Светлана Григорьева.

Эти новые факты, замечают в музее, пришлись кстати. В этом году празднуется 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева. По мнению специалистов, эвакуация музея - одна из опосредованных нитей, которые связывают писателя с Пензой. Он никогда не был в нашем городе, но дружил с Белинским. Четыре прижизненных издания Тургенева и журнальные заметки сохранились в лермонтовской библиотеке.

«Они, может быть, не такие красочные, как и все дореволюционные книжки были серенькие, невзрачные, но сам факт существования таких книг и прижизненные издания считаются очень большой ценностью», - отметила главный библиотекарь Пензенской областной библиотеки им. Лермонтова Людмила Липилина.

К значимой дате в библиотеке организуют выставку (0+) из редких изданий Тургенева, ряд круглых столов, встреч с читателями (0+), прийти на которые может любой желающий, сделав мир писателя для себя чуть ближе.