24 января 2017, 16:03Общество В Пензе готовятся отметить День студенчества 25 января в пензенских вузах и колледжах пройдут праздничные мероприятия ко Дню российского студенчества.

«В 10.00 праздник начнется у первого учебного корпуса Пензенского государственного университета. Здесь состоится турнир по хоккею в валенках с участием ректора, а также отправка лыжного агитпохода», - сообщили в пресс-центре областного правительства.

Учащиеся ПГУАС отпразднуют День студента на катке в одном из торговых центров. А в 15.00 в областном драматическом театре имени Луначарского наградят лучших студентов.

«В Пензенском колледже промышленных и информационных технологий пройдет фестиваль-конкурс «В ритме жизни», в Пензенском колледже архитектуры и строительства - флешмоб, а в Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса - концертная программа «День студента - круглый год»», - добавили в пресс-центре.

Завершится День студентов ледовой дискотекой на «Дизель-Арене», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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