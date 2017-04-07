09 апреля 2017, 16:19Общество В Пензе готовятся к старту сезона капремонта дорог До начала сезона капитального ремонта дорог осталось около месяца. На реконструкцию улично-дорожной сети Пензы в этом году выделено более миллиарда рублей - в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Дорожные организации продолжают подавать заявки на участие в торгах. Итоги аукционов подведут 17 апреля.

«В течение 10 дней с ними будет заключен контракт, и уже непосредственно после майских праздников мы приступим к ремонту улично-дорожной сети города - это, в принципе, позитивно, потому что все объемы работ нам необходимо произвести до 1 сентября 2017 года», - сообщил вице-мэр Пензы Юрий Ильин.

Напомним, Пензенская область впервые вошла в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». В ее рамках в Пензе должны отремонтировать 60 улиц. Проект предусматривает не только ремонт проезжих частей. Реконструировать будут также бордюры, ограждения и тротуары. За счет выделяемых средств планируют обустроить новые пешеходные переходы, установить более двух тысяч дорожных знаков и около 60 светофоров.

Общество

просмотров 84