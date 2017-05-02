02 мая 2017, 17:57Общество В Пензе готовятся к шествию «Бессмертный полк» В 2017 году акция «Бессмертный полк» обещает собрать вдвое больше участников. Предполагается, что в День Победы в мемориальном шествии примут участие около 20 тысяч пензенцев.

Место сбора останется прежним. Колонна будет формироваться в районе сквера «Журавли». Начало движения запланировано на 10.30. Те, кто опоздают к построению, смогут примкнуть к участникам шествия позднее на любом отрезке пути.

«Мы огибаем памятник с правой стороны, доходим до разворота на проспекте Победы в районе магазина «Василек». Потом движемся по обратной стороне проспекта Победы к Мемориалу боевой и трудовой славы», - рассказал руководитель пензенского регионального отделения «Бессмертного полка» Олег Шибаев.

Завершится шествие «Бессмертного полка» на перекрестке проспекта Победы с улицей Карпинского. Для пензенцев, пришедших 9 мая к Монументу боевой и трудовой славы, организуют трансляцию праздника. Она будет вестись с двух больших экранов. Один направят в сторону улицы Карпинского, а другой развернут по направлению к улице Ленина.

Общество

просмотров 69