В Пензе готовятся к реализации проекта «Чистый город»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 сентября 2018, 19:02Общество
Сделать Пензу самым чистым городом. Этой глобальной целью задались представители городской власти. В ближайшее время в областном центре планируют реализовать программу «Чистый город». С ее помощью планируют избавиться от навалов возле контейнерных площадок и наладить своевременный вывоз мусора.
Контейнерная площадка на улице Сумской в Октябрьском районе - настоящая головная боль как для местных жителей, так и городских властей. Если твердые бытовые отходы удается регулярно вывозить, то с крупногабаритным мусором так получается не всегда. Сухие ветки, старую мебель, оконные рамы и еще много чего, что потеряло для горожан былую ценность, порой загружает бригада рабочих, которая приходит на помощь местному дворнику.
«Это копится с большой скоростью, а потом это просто нереально вывезти. Сегодня убрали, завтра снова привезут с баз, частных секторов. Справляемся бригадным методом, потому что дворник не в состоянии справиться с таким объемом мусора», - рассказала мастер управляющей компании Светлана Дарина.
По словам местных жителей, в их контейнер и около него сваливают мусор с частного сектора, оптовых баз и со строительных площадок. Аналогичная ситуация, и на улице Депутатской.
«ТБО вывозятся ежедневно, а навалы - один в неделю - по мере накопления, поэтому постоянно следим. Примерно четыре кучи получается за семь дней, но им нет конца», - прокомментировал заместитель главы администрации Октябрьского района Пензы Сергей Лобанкин.
Глобально решить проблему планируют в рамках программы «Чистый город». Она призвана создать систему, которая эффективно бы боролась с мусором в областном центре.
05 сентября 2018, 19:28Белозерцев ответил на вопросы жителей Сосновоборского района
05 сентября 2018, 19:23Пензенская «Юность» готовится к Кубку России
05 сентября 2018, 19:19В Нижнем Ломове готовятся к Спартакиаде трудовых коллективов
05 сентября 2018, 19:16Пензенский фестиваль «Улитка» пройдет на трех площадках города
05 сентября 2018, 19:09В Пензенской области сохранят существующие меры поддержки пенсионеров
05 сентября 2018, 19:06Капитаном пензенского «Дизеля» стал Александр Тарасов
05 сентября 2018, 19:02В Пензе готовятся к реализации проекта «Чистый город»
05 сентября 2018, 17:58Пензенских ребят приглашают на день рождения Толстого