В Пензе готовятся к реализации проекта «Чистый город»

Сделать Пензу самым чистым городом. Этой глобальной целью задались представители городской власти. В ближайшее время в областном центре планируют реализовать программу «Чистый город». С ее помощью планируют избавиться от навалов возле контейнерных площадок и наладить своевременный вывоз мусора.

Контейнерная площадка на улице Сумской в Октябрьском районе - настоящая головная боль как для местных жителей, так и городских властей. Если твердые бытовые отходы удается регулярно вывозить, то с крупногабаритным мусором так получается не всегда. Сухие ветки, старую мебель, оконные рамы и еще много чего, что потеряло для горожан былую ценность, порой загружает бригада рабочих, которая приходит на помощь местному дворнику.

«Это копится с большой скоростью, а потом это просто нереально вывезти. Сегодня убрали, завтра снова привезут с баз, частных секторов. Справляемся бригадным методом, потому что дворник не в состоянии справиться с таким объемом мусора», - рассказала мастер управляющей компании Светлана Дарина.

По словам местных жителей, в их контейнер и около него сваливают мусор с частного сектора, оптовых баз и со строительных площадок. Аналогичная ситуация, и на улице Депутатской.

«ТБО вывозятся ежедневно, а навалы - один в неделю - по мере накопления, поэтому постоянно следим. Примерно четыре кучи получается за семь дней, но им нет конца», - прокомментировал заместитель главы администрации Октябрьского района Пензы Сергей Лобанкин.

Глобально решить проблему планируют в рамках программы «Чистый город». Она призвана создать систему, которая эффективно бы боролась с мусором в областном центре.