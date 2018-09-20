В Пензе готовятся к первому гастрономическому фестивалю

На подготовку праздника еды ушло несколько месяцев. Авторы проекта постарались учесть все нюансы всероссийских и региональных гастрофестивалей.

«Решила провести такой фестиваль в Пензе после поездки в Крым. Там он назывался «О, да! Еда!» (0+). Мы с гончарной мастерской приняли в нем участие, познакомились с организаторами. И увидев гастрономическую карту фестиваля, не увидели Пензы, было обидно», - рассказала соорганизатор фестиваля Людмила Тимакова.

Восполнять гастрономические пробелы в Пензе будут в течение двух дней. Для гостей организуют не только дегустацию, но и откроют зону лектория. Желающие смогут узнать о безопасном похудении, продуктах для долголетия, о живой воде, а также посетить различные мастер-классы.

В завершении информационной партнер фестиваля телеканал «Экспресс» презентует новый телевизионный проект, связанный, в том числе, со здоровым образом жизни и культурой питания. Начало фестиваля - 22 сентября в 12.00 на шестом этаже торгово-развлекательного центра «Высшая лига».