В Пензе готовятся к открытию зимней школы «ДомInno-2019»

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10 января 2019, 15:04Культура
В Пензе на базе областного училища олимпийского резерва с 1 по 4 февраля пройдет зимняя школа «ДомInno-2019» (12+).
Участники «ДомInno» будут четыре дня посещать мастер-классы по одному из профильных направлений: 3D-моделирование, дизайн, видео, инженер, SMM, Product managment, программирование, радиоэлектроника, сообщает пресс-центр облправительства. Кроме того, благодаря этим занятиям школьники смогут подготовиться к «TeenГрад-2019» (12+).
На мастер-классы организаторы пригласят спикеров, которые являются специалистами по каждому из направлений подготовки.
По окончанию школы участники представят на оценку зачетные работы по своему профильному направлению. Презентация состоится на церемонии закрытия «ДомInno» - 4 февраля в 11.30 в училище олимпийского резерва (г. Пенза, ул. Пугачева, 93), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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