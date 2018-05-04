В Пензе готовятся к открытию летних авиарейсов

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06 мая 2018, 14:46Общество
С 21 мая в пензенском аэропорту на южных направлениях откроются прямые авиарейсы. Жители региона смогут без пересадок добраться до курортов Крыма и Краснодарского края. Самолеты в Симферополь будут летать трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Добраться до Сочи можно будет по средам и воскресеньям, а улететь в Анапу - по субботам.
По словам представителей аэропорта, цены по сравнению с прошлым годом почти не изменились. Минимальная стоимость билетов в Сочи - шесть тысяч рублей, в Симферополь - семь тысяч. Однако при планировании поездки стоит учесть, что цена билета зависит от многих факторов, в том числе, даты вылета и наличия багажа.
«Естественно, это всех радует. И у нас очень много идут продажи билетов все покупают, интересуются. Все довольны. Лучше покупать билеты заранее, потому что там идет и субсидированные билеты, и в зависимости еще цены от раскупаемости. Чем вы берете поближе к вылету, тем будет дороже», - пояснила начальник службы организации перевозок пензенского аэропорта Александра Кулаева.
Пенсионеры, инвалиды и молодые люди в возрасте до 23 лет могут купить субсидированные билеты на южные направления. Сделать это можно только в кассах аэропорта. Кроме того, некоторые авиакомпании готовы полностью покрыть стоимость перелета для ветеранов Великой отечественной войны, а также сделать скидку в 50% на билет для их сопровождающих. Акция действует до 16 мая, подробности можно узнать в кассах аэропорта.
Последний рейс из Пензы в рамках летнего расписания отправится в Крым 29 сентября в 20.40.
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