В Пензе готовятся к открытию инженерного лагеря «Квантоград»

Обучение будет проходить на базе детского технопарка «Кванториум НЭЛ». Ожидается, что участниками станут 225 юношей и девушек в возрасте от 12 до 25 лет не только из России, но и из стран СНГ. Всех их разделят на десять команд.

«У каждой команды своя тематика. Они начинают разрабатывать свой кейс-пакет. У каждой группы есть модератор. В командах - около 22 человек. Мы понимаем, что это достаточно много. В кванториуме - шесть направлений, мы ввели нововведение: у нас будет отдельное, медиа, где ребята будут полностью описывать все мероприятия, которые будут происходить в группах», - рассказала наставник бионаправления международного инженерного лагеря «Квантоград» Юна Тимирбаева.



Основными направлениями работы станут шесть квантов: био, нано, IT, робо, промышленный дизайн и хайтек. Всех участников ждет не только насыщенная образовательная программа, рассчитанная на 12 дней, но и обширная культурная.

В завершении каждый участник должен будет защитить проект, с которым, впоследствии, сможет выступить на всероссийских и международных инженерных конкурсах.