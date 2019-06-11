В Пензе готовятся к открытию инженерного лагеря «Квантоград»

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11 июня 2019, 19:37Общество
В Пензе готовятся к открытию международного инженерного лагеря «Квантоград». Проект стартует 16 июля.
Обучение будет проходить на базе детского технопарка «Кванториум НЭЛ». Ожидается, что участниками станут 225 юношей и девушек в возрасте от 12 до 25 лет не только из России, но и из стран СНГ. Всех их разделят на десять команд.
«У каждой команды своя тематика. Они начинают разрабатывать свой кейс-пакет. У каждой группы есть модератор. В командах - около 22 человек. Мы понимаем, что это достаточно много. В кванториуме - шесть направлений, мы ввели нововведение: у нас будет отдельное, медиа, где ребята будут полностью описывать все мероприятия, которые будут происходить в группах», - рассказала наставник бионаправления международного инженерного лагеря «Квантоград» Юна Тимирбаева.
Основными направлениями работы станут шесть квантов: био, нано, IT, робо, промышленный дизайн и хайтек. Всех участников ждет не только насыщенная образовательная программа, рассчитанная на 12 дней, но и обширная культурная.
В завершении каждый участник должен будет защитить проект, с которым, впоследствии, сможет выступить на всероссийских и международных инженерных конкурсах.
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