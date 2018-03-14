В Пензе готовятся к очередному природному катаклизму

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14 марта 2018, 15:04Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 14 марта встретился с руководителями дорожных организаций города.
«В ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры, которое, по прогнозам синоптиков, будет сопровождаться снегом с дождем, а затем вновь может резко похолодать. Мы уже в январе переживали подобный природный катаклизм, с последствиями которого справляемся до сих пор. Чтобы город еще раз не оказался в ледяном плену, прошу оказать помощь в очистке дорог в эти дни», - обратился он к дорожникам.
Руководители предприятий на просьбу откликнулись и выразили готовность выделить технику и людей. Заместитель главы администрации города Юрий Ильин перечислил улицы, которые предполагается закрепить за каждой организацией, сообщает пресс-служба мэрии.
«Специалисты МУП «Пензадормост» и все муниципальные предприятия, занятые на уборке улично-дорожной сети, будут также работать в усиленном режиме, а не отдыхать, как предположили некоторые», - подчеркнул Виктор Кувайцев.
Также мэр поручил своему заместителю Юрию Ильину обеспечить условия для эффективного взаимодействия и координации принимаемых решений, а главам администраций районов - отслеживать ситуацию и оперативно сообщать о проблемах.
«Мы много времени работаем вместе. Благодарю вас за то, что вы всегда откликаетесь и помогаете городу», - сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к дорожникам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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