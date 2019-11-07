В Пензе готовятся к новому культурно-образовательному форуму

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07 ноября 2019, 19:36Культура
15 ноября в области стартует первый всероссийский культурно-образовательный форум «Жар-птица-Пенза» (18+). Он продлится два дня и пройдет сразу на нескольких площадках: в областной библиотеке имени Лермонтова и в музее-заповеднике «Тарханы». Форум направлен на изучение, сохранение и распространение русской традиционной культуры среди молодежи в XXI веке.
«Сотрудники отдела культурно-проектной деятельности, который относится к управлению и воспитательно-социальной работе университета, выиграли грант на проведение этого форума, чему мы очень рады. Это большая работа целого коллектива, огромного количества людей. В программе - выставки, мастер-классы, интерактивные площадки. Форум откроется пленарным заседанием с участием первых лиц области и духовенства», - рассказала координатор I всероссийского культурно-образовательного форума «Жар-птица-Пенза» Алла Тархова.
Также в программе форума - мастер-классы и образовательные школы по вышивке, бисероплетению, лозоплетению, выставки народных промыслов, вокальные, инструментальные, театральные и этнографические школы. На гала-концерте форума выступят такие артисты, как Сергей Филатов и Лидия Пугачева.
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