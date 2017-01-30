В Пензе готовятся к финалу конкурса «Мисс студенчество»

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30 января 2017, 14:33Общество
В Пензе самые красивые девушки вузов готовятся к финалу конкурса «Мисс студенчество» (18+).
В минувшие выходные состоялась жеребьевка участниц – красавиц, ставших лучшими на этапах конкурса в своем учебном заведении. 13 девушек определили номера, под которыми будут выступать, выбрав елочные игрушки, сообщает Союз молодежи Пензенской области.
Финальное шоу состоится 10 марта в драмтеатре. Победительница представит регион на российском этапе конкурса, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, в 2016 году на конкурсе «Мисс студенчество России» в Ставрополе Пензенскую область представляла Ангелина Эндржайчак. Она стала самой красивой студенткой ПФО. Годом ранее лучшими на конкурсе были признаны сразу две уроженки Пензы. «Мисс студенчество России» стала Дарья Каденкова – она представляла Москву, титул первой вице-мисс достался Алине Зарейник, защищавшей честь ПГУ.
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