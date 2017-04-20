В Пензе готовятся к финальному этапу всероссийской олимпиады «Фармация»

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20 апреля 2017, 12:29Общество
В преддверии заключительного этапа всероссийской олимпиады «Фармация», в правительстве Пензенской области прошел круглый стол. Главной темой обсуждения стала «Подготовка кадров для медико-биологической и фармацевтической промышленности». Его участники - более 500 человек - конкурсанты и представители профессиональных образовательных организаций Российской Федерации.
«Сегодняшняя олимпиада - это только начало сотрудничества Пензенской области и федерального института качества образования. Потому что есть очень много наработок с федеральным институтом педагогического образования через институт регионального развития. У нас давно плотные отношения выстроены.И сегодня итогом круглого стола, я думаю, будет ряд проектов, которые мы будем совместно решать уже с 2017 года», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
На заседании представители власти и образовательных организаций регионов обсудили механизм государственно-частного партнерства в сфере подготовки медицинских кадров. Рассмотрели и вопросы реализации приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка рабочих кадров для передовых технологий» по стандартам WorldSkills.
Пензенскую область, как организатора и устроителя заключительного этапа олимпиады, выбрали не случайно. Медицинский колледж, где проходит конкурс, не только обладает хорошей технической базой, но и уже несколько лет готовит высококвалифицированных специалистов в области фармации.
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