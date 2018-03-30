В Пензе готовятся к акции «Зажги синим»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 апреля 2018, 15:29Общество
2 апреля Пенза вновь присоединится к акции «Зажги синим» (0+), она направлена на поддержку детей с расстройствами аутического спектра. Впервые в областном центре она прошла в 2017 году.
В рамках акции волонтеры раздадут около 2000 листовок с информацией о людях-аутистах. Вечером в 18.30 на площади перед драмтеатром запустят синие воздушные шарики. А в 19 часов синим цветом будут подсвечены фасады театра, филармонии, киноконцертного зала, городской администрации и других зданий областного центра.
Чтобы присоединится к марафону, достаточно сфотографироваться на фоне подсвеченных строений или, надев синюю одежду, опубликовать фото в социальных сетях с хештегом #ПЕНЗАЗАЖГИСИНИМ.
01 апреля 2018, 15:53В Пензе компания «Инвест-Гарант» дарит призы, сертификаты и деньги
01 апреля 2018, 15:33Юные хоккеисты из Нижнего Ломова поборются за «Кубок надежды»
01 апреля 2018, 15:29В Пензе готовятся к акции «Зажги синим»
01 апреля 2018, 15:20Музыкант Павел Кашин планирует создать международный песенный язык
01 апреля 2018, 14:47Между Пензой и Воронежем запустят новый авиамаршрут
01 апреля 2018, 13:42В Мокшане детям напомнили о важности чтения
01 апреля 2018, 13:39В ИА «Пенза-Пресс» рассказали, как оригинально украсить яйцо
30 марта 2018, 19:38В Пензе проходят соревнования по плаванию на призы Самокутяева