В Пензе готовятся к акции «Зажги синим»

2 апреля Пенза вновь присоединится к акции «Зажги синим» (0+), она направлена на поддержку детей с расстройствами аутического спектра. Впервые в областном центре она прошла в 2017 году.

В рамках акции волонтеры раздадут около 2000 листовок с информацией о людях-аутистах. Вечером в 18.30 на площади перед драмтеатром запустят синие воздушные шарики. А в 19 часов синим цветом будут подсвечены фасады театра, филармонии, киноконцертного зала, городской администрации и других зданий областного центра.

Чтобы присоединится к марафону, достаточно сфотографироваться на фоне подсвеченных строений или, надев синюю одежду, опубликовать фото в социальных сетях с хештегом #ПЕНЗАЗАЖГИСИНИМ.