01 апреля 2018, 15:29Общество

В Пензе готовятся к акции «Зажги синим»

2 апреля Пенза вновь присоединится к акции «Зажги синим» (0+), она направлена на поддержку детей с расстройствами аутического спектра. Впервые в областном центре она прошла в 2017 году.

В рамках акции волонтеры раздадут около 2000 листовок с информацией о людях-аутистах. Вечером в 18.30 на площади перед драмтеатром запустят синие воздушные шарики. А в 19 часов синим цветом будут подсвечены фасады театра, филармонии, киноконцертного зала, городской администрации и других зданий областного центра.

Чтобы присоединится к марафону, достаточно сфотографироваться на фоне подсвеченных строений или, надев синюю одежду, опубликовать фото в социальных сетях с хештегом #ПЕНЗАЗАЖГИСИНИМ.

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-2978976/

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