В Пензе готовят выставку к 175-летию со дня рождения Савицкого

Пензенская картинная галерея готовится отметить круглую дату - 175 лет со дня рождения Константина Савицкого, художника и ее первого директора. В запасниках музея хранится порядка 55 работ самого живописца и его сына, мастера графики. Эти картины зрители еще никогда не видели, поэтому, чтобы представить их посетителям, в галерее оформят отдельную выставку (0+).

В середине карьеры состоявшийся живописец Константин Аполлонович Савицкий меняет блеск столичного света на глубинку: чтобы нести ей всю выразительность и чуткость красок. Среди его учителей - русский художник итальянского происхождения Федор Бруни. Сам мастер жил и работал одно время во Франции, полотна его кисти выставлялись на парижской выставке, он был видным членом стана передвижников. Но всему этому он предпочел никому не известные музей и училище в городе на Суре. Ему предстояло все это обессмертить. Теперь вся Пенза готовится отметить круглую дату - 175 лет со дня рождения Савицкого - отца пензенской школы живописи.

«Галерея хранит 55 графических и живописных работа Константина Аполлоновича Савицкого и его сына. Дело в том, что в целом это довольно большое собрание, мы никогда это не показывали», - рассказала главный хранитель фондов пензенской картинной галереи Надежда Тархова.

Работы Константина Савицкого - это тот редкий случай, когда одинаково живы и живописные работы, и графические. У рисунка в обоих случаях - не вспомогательная, а главная роль. На небольших работах заметно, как внешне легко ему удавались фигуры животных. Потрясающее правдоподобие не меркнет ни в черно-белом пространстве, ни в цветном. И придает хрупкость или пылкий нрав животного, как оно замешкалось на долю секунды или обрадовалось человеку. Анималистика - это вообще своего рода визитная карточка Константина Савицкого.

Юбилей Савицкого с 6 июня будут праздновать и в Таганроге, откуда художник родом, и в Санкт-Петербурге, где он учился, и в Москве, где он одно время жил и где хранятся его работы. Но центром станет Пенза. Имя художника увековечено только в нашем городе: там стоит единственный в мире бронзовый памятник Константину Аполлоновичу и мемориальный музей, картинная галерея и училище его имени.

«Для своего времени он был огромный креативщик. Придумывал картины, проводил театрально-художественные вечера, устраивал шествия: живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, а сзади шел на ходулях какой-нибудь студент. Изображая декадентство, он будоражил общественную жизнь Пензенской области. Он эпатировал ее», - рассказал директор картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

Выставка к юбилею Константина Савицкого откроется 14 июня, а 6 числа возле галереи пройдет живописный флешмоб. Ученики художественного училища будут массово делать зарисовки-этюды с изображением памятника Савицкому - мастера «живого мира».