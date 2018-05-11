В Пензе готовят спектакль об исследователе Аляски Лаврентии Загоскине

Морозы Аляски и непотухающий огонь. В театре юного зрителя готовят постановку о покорителе русского севера, уроженце Пензенской губернии Лаврентии Загоскине. В основе - роман Сергея Маркова «Юконский ворон». Огромные расстояния, которые покорил Загоскин, вместили в небольшое пространство сцены. Ведь главное в этом художественном осмыслении - характер. Роль Лаврентия Загоскина доверили Вячеславу Копенкину.

«Что важно для меня в Загоскине - это то, что он влюблен в человека - в девушку индейскую, которую зовут Калыин. Их взаимоотношения будут проходить стезей через весь спектакль. Это в любом случае очень сильный человек, сильный своей волей. Он такой мужик-мужик», - поделился он своими впечатлениями о герое.

Авторы обещают, в основе этой истории - достоверные сведения о личности Лаврентия Загоскина. В спектакле использованы выдержки из исторически подтвержденных документов и писем исследователя русской Америки.



«История его жизни и любви, и его подвига. Он на благо России искал места, богатые края, которые потом отдали Америке, и его труд оказался напрасным. Человек положил на это свою жизнь», - отметил художественный руководитель театра юного зрителя Владимир Карпов.

Спектакль «Юконский ворон» (6+) ставят на средства гранта, который получило пензенское отделение Русского географического общества. Премьера намечена на август-сентябрь 2018 года.