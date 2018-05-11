В Пензе готовят спектакль об исследователе Аляски Лаврентии Загоскине

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13 мая 2018, 15:31Культура
Пензенский театр юного зрителя готовится к премьере. В центре постановки - личность Лаврентия Загоскина - нашего земляка, исследователя русской Аляски. Спектакль рассказывает о силе человеческого духа и любви. В основе постановки - художественный роман Сергея Маркова.
Морозы Аляски и непотухающий огонь. В театре юного зрителя готовят постановку о покорителе русского севера, уроженце Пензенской губернии Лаврентии Загоскине. В основе - роман Сергея Маркова «Юконский ворон». Огромные расстояния, которые покорил Загоскин, вместили в небольшое пространство сцены. Ведь главное в этом художественном осмыслении - характер. Роль Лаврентия Загоскина доверили Вячеславу Копенкину.
«Что важно для меня в Загоскине - это то, что он влюблен в человека - в девушку индейскую, которую зовут Калыин. Их взаимоотношения будут проходить стезей через весь спектакль. Это в любом случае очень сильный человек, сильный своей волей. Он такой мужик-мужик», - поделился он своими впечатлениями о герое.
Авторы обещают, в основе этой истории - достоверные сведения о личности Лаврентия Загоскина. В спектакле использованы выдержки из исторически подтвержденных документов и писем исследователя русской Америки.
«История его жизни и любви, и его подвига. Он на благо России искал места, богатые края, которые потом отдали Америке, и его труд оказался напрасным. Человек положил на это свою жизнь», - отметил художественный руководитель театра юного зрителя Владимир Карпов.
Спектакль «Юконский ворон» (6+) ставят на средства гранта, который получило пензенское отделение Русского географического общества. Премьера намечена на август-сентябрь 2018 года.
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