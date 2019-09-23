В Пензе готовят проект развязки через Ахунинский переезд

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23 сентября 2019, 12:34Общество
В ходе оперативного совещания в правительстве региона 23 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать проекты для строительства и реконструкции некоторых транспортных объектов.
По его словам, дорог для ремонта еще очень много. По итогам встречи пришли к соглашению по реконструкции дороги «Колышлей-Сердобск-Ртищево» в границах области. Также после подготовки необходимых документов в федеральный проект будет включено строительство развязки, соединяющей прямой выезд из Дальнего Арбеково и микрорайона Заря на трассу М-5 «Урал», сообщает пресс-центр регионального правительства.
Также на встрече с руководителем федерального дорожного агентства Андреем Костюком глава области проинформировал о том, что в настоящее время в регионе ведется реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Мы активно участвуем в данном проекте и два года подряд по итогам его реализации входим в тройку лучших регионов Российской Федерации», – подчеркнул Иван Белозерцев.
Вдобавок губернатор поручил разработать проектно-сметную документацию на строительство дорожной развязки через Ахунский переезд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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