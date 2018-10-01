В Пензе готовят команду юных КВНщиков

15 октября в Пензе состоится первый фестиваль юниор-лиги КВН (6+). Участие в нем примут команды веселых и находчивых общеобразовательных учреждений. Прежде чем выйти на сцену мальчишки и девчонки прошли обучение в школе КВН, которая открылась в Доме молодежи.

На протяжении трех дней участники школы КВН искали ответ на вопрос – «как рассмешить публику».

«Мы узнали, что такое шутка, как она должна строиться, как себя держать на сцене, про что можно говорить, а про что нельзя», - поделилась учащаяся школы №51 Пензы Кристина Гусева.

Постигают азы игры мальчишки и девчонки под кураторством КВНщиков из команды «Сурский край». Юмористические курсы должны им помочь в подготовке к первому фестивалю пензенской юниор-лиги КВН, который состоится 15 октября.

«Школа КВН и юниор-лига - это, конечно, большой шаг для Пензенской области. Я надеюсь, что мы добьемся высоких результатов, и регион себя еще покажет», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Юниорка» станет уже третьей лигой КВН в Пензенской области. Ранее были открыты региональная лига Сура, в которой играют в основном студенты ВУЗов и кубок профессионалов - для учащихся средне-специальных учебных заведений. В планах - создать сборную команду для участия во всероссийской юниор-лиге на базе местного детского КВНа.

«Мы хотим отправить команду участвовать в ТВ-версии детского КВНа», - рассказал директор региональной лиги КВН «Сура» Антон Карпушкин.

Как минимум, чемпион пензенской юниор-лиги КВН получит путевку в полуфинал региональной лиги «Сура».