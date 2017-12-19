19 декабря 2017, 10:07Общество В Пензе готовят катки. На площадь Ленина вылили 10 тонн воды В Пензе с установлением морозной погоды приступили к заливке катков.

«В городе начата работа по заливке катков. Место под каток на площади Ленина оборудовано давно, можно было заливать уже в начале декабря, но стояла теплая погода. Как только установилась более-менее низкая температура на улице, мы приступили к заливке», - рассказал глава администрации города Виктор Кувайцев.

В настоящее время на территорию 1200 квадратных метров на площадь вылили почти десять тонн воды, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы уже дважды провели заливку на площади Ленина. Во вторник будем заливать третий раз для того, чтобы нарастить необходимую толщину льда. Готовим каток в микрорайоне Заря и на всех оборудованных хоккейных коробках в районах города», - уточнил градоначальник.

Планируется, что в течение недели зальют катки на дворовых территориях, исходя из погодных условий и возможностей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/na_ploshchadi_lenina_nachali_zalivat_katok/

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