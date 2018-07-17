В Пензе готовят к заливке большую площадку «Дизель-Арены»

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17 июля 2018, 19:44Спорт
До начала нового хоккейного сезона остается меньше месяца. Пока у спортсменов идут тренировки на земле. На лед они выйдут в конце июля. Сейчас ледовую площадку в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» готовят к заливке, там завершили покраску покрытия и приступили к нанесению разметки.
Такую работу проводят только раз в год. Подготовка площадки для хоккеистов к новому сезону - процесс долгий и трудоемкий. Сперва подготовили бетонное основание. Затем несколько дней площадку заливали водой и замораживали слой за слоем.
«Сначала машина запускает компрессор, чтобы охладить бетонную плиту, потому начинаем потихоньку лить лед, чтобы он слоями шел, как только набирается полтора-два сантиметра - достаточно, затем идет краска, на которую тоже наносится лед, чтобы ее не размыло», - рассказал начальник участка СЗК «Дизель-Арена» Олег Архипов.
Сейчас на арене так называемый «черновой» нижний слой ледового покрытия. Его уже покрасили специальной белой краской. По стандартам федерации хоккея России, зоны площадки размечают виниловой лентой красного и синего цветов. К полю ее примораживают, используя валик и обычную воду, которую распыляют из баллона. Схема ледовой разметки включает в себя несколько элементов: центральную и средние линии, точки и круги вбрасывания, а также площади ворот и судей.
Иногда стандарты по нанесению разметки меняются. Так произошло и в 2018 году. Федерация хоккея России пересмотрела размеры зоны вратаря.
В след за разметкой на арене разместят логотипы и рекламные материалы, выполненные из специальной бумаги или пластика. После этого будут заливать рабочий - верхний слой хоккейной площадки, толщиной два-три сантиметра. Кстати, только на одну заливку уходит около 600 литров воды. Это количество образует всего полмиллиметра льда.
Большая арена будет полностью готова к 25 июля. Тогда же хоккеисты «Дизеля» приступят к первым тренировкам.
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