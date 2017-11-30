В Пензе готовы проекты реконструкции дороги между Терновкой и Кривозерьем

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30 ноября 2017, 17:03Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 ноября провел выездное рабочее совещание. В ходе него глава региона оценил проекты реконструкции дороги, которая соединит Терновку и Кривозерье.
По информации пресс-центра облправительства, Ивану Белозерцеву представили разработки Воронежского проектного института.
Главная задача, которую должны решить проектировщики – разгрузить центр города от потоков транспорта, прежде всего – грузового. Реконструкция дороги между микрорайонами запланирована с возможностью выезда на федеральные трассы и ремонтом Бригадирского моста, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Разработано несколько вариантов решения этой проблемы. Один проект предусматривает строительство эстакады над железнодорожными путями, второй – сохранение проезда под мостом с расширением дороги.
«Нужно выбрать вариант, который максимально увеличит пропускную способность этого участка дороги», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Он также отметил необходимость системы водоотведения, чтобы новая дорога служила как можно дольше, и поручил продумать систему благоустройства прилегающей территории и организацию уличного освещения.
В августе 2018-го панируется завершить разработку проектно-сметной документации, и после проведения необходимых конкурсных процедур в 2019 году начать реконструкцию.
«Этот проект должен быть реализован в обязательном порядке. В последние годы в Пензенской области заметно выросли и темпы дорожного строительства, и качество дорог. Нужно доводить эту работу до конца, а также ремонтировать мосты. Пенза развивается, транспортный поток увеличивается, нужно искать способы предотвращения дорожных заторов», - резюмировал губернатор.
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