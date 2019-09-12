В Пензе готовится выставка к юбилею художника Анатолия Афанасьева

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12 сентября 2019, 19:52Культура
Живописец пензенских лиц. В областной картинной галерее монтируют выставку (0+) Анатолия Афанасьева. В 2019 году художнику исполняется 90 лет. На выставке можно будет увидеть порядка 200 работ его кисти. В основном, это портреты. Среди них есть и те, что Анатолий Петрович написал за последние два года.
«Я сажусь в транспорте лицом к людям, в первой части салона. Люблю наблюдать за ними, сравнивать», - рассказал Анатолий Афанасьев.
Среди его моделей - Татьяна Ежова, Кирилл Застрожный, Семен Вахштайн, Александр Заикин, Семен Гольцман. Художник признается, что любит писать людей за их профессиональными занятиями, а особенно ценит музыкантов. Кроме живописи, Анатолий Афанасьев считается признанным мастером графических работ.
Выставка к юбилею художника откроется 13 сентября. Увидеть ее можно будет в течение двух месяцев.
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