В Пензе готовится выставка к юбилею художника Анатолия Афанасьева

Живописец пензенских лиц. В областной картинной галерее монтируют выставку (0+) Анатолия Афанасьева. В 2019 году художнику исполняется 90 лет. На выставке можно будет увидеть порядка 200 работ его кисти. В основном, это портреты. Среди них есть и те, что Анатолий Петрович написал за последние два года.

«Я сажусь в транспорте лицом к людям, в первой части салона. Люблю наблюдать за ними, сравнивать», - рассказал Анатолий Афанасьев.



Среди его моделей - Татьяна Ежова, Кирилл Застрожный, Семен Вахштайн, Александр Заикин, Семен Гольцман. Художник признается, что любит писать людей за их профессиональными занятиями, а особенно ценит музыкантов. Кроме живописи, Анатолий Афанасьев считается признанным мастером графических работ.

Выставка к юбилею художника откроется 13 сентября. Увидеть ее можно будет в течение двух месяцев.