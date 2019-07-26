В Пензе готовится проект о подвигах медсестер

Рассказать о подвигах пензенских медсестер - задача нового социального проекта «Сестричка», который будет воплощен силами школьников волонтеров-медиков совместно с учреждениями здравоохранения и общественными организациями региона.

Поисковая работа будет направлена на установление связи с медицинскими организациями, которые находятся во всех 27 районах области, с участниками боевых действий в Афганистане и Чечне и родственниками медсестер прошедших Великую Отечественную войну, а также сбор материала для публикаций и написание очерков.

«В проекте будет участвовать более 300 школьников от 14 лет, учащиеся медицинских колледжей волонтеров-медиков. Эффект от реализации проекта почувствует аудитория через печатную литературу, СМИ, соцсети в количестве около десяти тысяч человек», - рассказала волонтер-медик Варвара Рыжонина.



Результатом проекта должна стать книга в двух частях о пензенских медсестрах-героинях. Так, в мае 2020 года будет опубликован сборник посвященный участницам Великой Отечественной войны.