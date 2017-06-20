В Пензе горе-водитель кинулся с кулаками на проезжавшие мимо авто

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20 июня 2017, 10:02Общество
В Пензе в Сети появилось очередное видео, на котором зафиксировано очень странное поведение водителя.
Судя по ролику, мужчина на дорогой иномарке, несмотря на сплошную разделительную полосу, ехал по середине между двумя потоками – «своим» и встречным. В один момент он остановился и с воинственными видом вышел из машины. По видео создается впечатление, что он хотел разобраться с кем-то из водителей, ехавших по встречной полосе. Но никто не остановился.
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