20 июня 2017, 10:02Общество В Пензе горе-водитель кинулся с кулаками на проезжавшие мимо авто В Пензе в Сети появилось очередное видео, на котором зафиксировано очень странное поведение водителя.

Судя по ролику, мужчина на дорогой иномарке, несмотря на сплошную разделительную полосу, ехал по середине между двумя потоками – «своим» и встречным. В один момент он остановился и с воинственными видом вышел из машины. По видео создается впечатление, что он хотел разобраться с кем-то из водителей, ехавших по встречной полосе. Но никто не остановился.

Общество

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Источник фотографии: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=H2OamLfQRaA