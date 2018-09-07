В Пензе глухонемая бабушка для розыска родственников пошла в бар

В Пензе благополучно завершилась история с розыском пропавшей глухонемой бабушки, которая перешагнула 90-летний возраст.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, пожилая женщина пришла в бар на ул. Чаадаева. Используя язык жестов, она попросила вызвать полицию.

Приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии предложили пенсионерке лист бумаги и ручку. Женщина написала, что ищет своих родственников.

«Через дежурную часть выяснилось, что пенсионерка находится в розыске как утратившая связь с близкими. Правоохранители отвезли бабушку в отдел полиции, где связались с ее родственниками», - сообщает пресс-служба ведомства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».