В Пензе глухонемая бабушка для розыска родственников пошла в бар

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07 сентября 2018, 15:37Криминал
В Пензе благополучно завершилась история с розыском пропавшей глухонемой бабушки, которая перешагнула 90-летний возраст.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии, пожилая женщина пришла в бар на ул. Чаадаева. Используя язык жестов, она попросила вызвать полицию.
Приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии предложили пенсионерке лист бумаги и ручку. Женщина написала, что ищет своих родственников.
«Через дежурную часть выяснилось, что пенсионерка находится в розыске как утратившая связь с близкими. Правоохранители отвезли бабушку в отдел полиции, где связались с ее родственниками», - сообщает пресс-служба ведомства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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