В Пензе главврач областной станции переливания крови попала под статью

По данным следствия, в октябре 2014 года по результатам проведения аукциона главный врач заключила контракт с организацией на поставку медицинского модуля «Служба крови». Его цена составила более 182 млн рублей. При этом у общества с ограниченной ответственностью не было регистрационного удостоверения, которое подтверждало бы право госрегистрации поставляемого медицинского изделия. Женщина была в курсе этого, однако она оплатила отгрузку и поставку товара в 145 млн рублей.

«Противоправными действиями главного врача существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства в части невыполнения целей региональной программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы», причинения материального ущерба бюджету страны на вышеуказанную сумму, а также невозможности ввода в эксплуатацию модуля «Служба крови» и его использования», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».