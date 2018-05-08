В Пензе главврач областной станции переливания крови попала под статью

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08 мая 2018, 13:02Криминал
В Пензе возбудили уголовное дело в отношении главного врача областной станции переливания крови по факту превышения должностных полномочий.
По данным следствия, в октябре 2014 года по результатам проведения аукциона главный врач заключила контракт с организацией на поставку медицинского модуля «Служба крови». Его цена составила более 182 млн рублей. При этом у общества с ограниченной ответственностью не было регистрационного удостоверения, которое подтверждало бы право госрегистрации поставляемого медицинского изделия. Женщина была в курсе этого, однако она оплатила отгрузку и поставку товара в 145 млн рублей.
«Противоправными действиями главного врача существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства в части невыполнения целей региональной программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы», причинения материального ущерба бюджету страны на вышеуказанную сумму, а также невозможности ввода в эксплуатацию модуля «Служба крови» и его использования», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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