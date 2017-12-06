06 декабря 2017, 14:05Общество В Пензе главбух «забыла» выплатить работникам зарплату В Пензе прокуратура проверила, своевременно ли выплачивает ООО «РентТехСервис» заработную плату своим сотрудникам.

После проверки установлено, что перед работниками организации образовалась задолженность по заработной плате – 300 тысяч рублей за сентябрь.

Отвечает за выплату зарплаты главный бухгалтер фирмы. В результате женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей и привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокурор района вынес представление руководителю об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

После прокурорского вмешательства всю задолженность перед работниками организация выплатила, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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