В Пензе главбух «обула» директора почти на миллион

Жительницу Пензы осудили за мошенничество с использованием своего служебного положения. Однако женщина не спешила возмещать материальный ущерб.

Установлено, что главный бухгалтер одной из фирм перечисляла разницу между зарплатой и выплатой налогов на свой счет. Таким образом, пока обман не раскрылся, ей удалось набрать 800 тысяч рублей.

Суд назначил мошеннице три года лишения свободы условно, также обязал вернуть украденную сумму, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Пензячка через суд добилась рассрочки выплат, в месяц ей разрешили отдавать по 26 тысяч рублей. Но и возможность погасить долг частями женщина не использовала, тогда за дело взялись приставы. Они добились прекращения рассрочки и просили служителей Фемиды о взыскании дорогого авто гражданки. После этого жительница Пензы погасила всю задолженность, пишет ИА «Пенза-Пресс».