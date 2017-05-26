26 мая 2017, 14:45Общество Пензенских водителей просят быть внимательнее к детям на дорогах В школах Пензенской области отзвенел последний звонок. У детей начинаются каникулы. ГИБДД призывает автовладельцев быть особенно внимательными на дорогах, поскольку именно в это время, по статистике, увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Только в мае в Пензенской области произошло 28 ДТП с участием детей. 33 ребенка получили ранения различной степени тяжести.

«В связи с ростом числа пострадавших детей в ДТП Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств с просьбой в период летних каникул быть предельно внимательными и осторожными. Приближаясь к пешеходным переходам, заблаговременно снижать скорость и уступать дорогу пешеходам. При движении по жилым зонам и дворовым территориям, проявлять дополнительную осторожность, так как там в любой момент могут оказаться дети», - сказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Водителей также призывают не пренебрегать средствами пассивной безопасности и напоминают, что перевозка детей должна осуществляться с использованием специальных удерживающих устройств. Детские кресла снижают риск получения маленькими пассажирами ранений и травм в случае аварии.

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