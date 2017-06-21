В Пензе «Газель» сбила двух пенсионерок и девушку

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21 июня 2017, 13:32Происшествия
В Пензе произошло ДТП на ул. Гагарина.
21 июня в одиннадцатом часу дня на улице Гагарина произошла авария – «Газель» сбила троих пешеходов.
За рулем ГАЗ-274784 находился мужчина 1988 года рождения.
В ДТП пострадали две пожилые женщины 1949 и 1942 годов рождения, а также девушка 2002 года рождения. Их доставили в больницу.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, к ликвидации последствий аварии привлекались четыре человека и спецтехника, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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