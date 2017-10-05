В Пензе футбольные болельщики увидели Кубок FIFA

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05 октября 2017, 17:33Общество
Показ Кубка Чемпионата мира по футболу привлек внимание сотен жителей Пензы. Футбольные болельщики начали собираться возле шатра с главной наградой мундиаля задолго до назначенного времени.
Футбольные болельщики начали собираться на набережной задолго до начала показа кубка. Многие не скрывали своих эмоций
Толпы людей, мужчины и женщины, взрослые и дети объединились в желании увидеть заветный трофей. Единственным разногласием у юных любителей футбола было: за какую сборную болеть на предстоящем чемпионате. Самому маленькому футбольному болельщику, приехавшему на набережную в теплой коляске, нет и года.
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