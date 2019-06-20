В Пензе фура переехала пожилую женщину – соцсети

Пользователь рассказал в Сети о страшной аварии, которая произошла на пензенском участке трассы.

«На трассе М-5 «Урал» фура переехала женщину на пешеходном переходе. Очень большая пробка - с Севера в сторону Арбеково», - рассказал очевидец в социальной сети вечером 19 июня.

По словам свидетелей происшествия, большегруз стоял перед переходом, затем тронулся, в это время перед ним выбежала бабушка. Женщина попала в слепую зону фуры, поэтому водитель не заметил ее, утверждают они. Также пензенцы пишут, что машина буквально переехала несчастную, шансов выжить не было.

Официальных данных о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».