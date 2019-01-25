В Пензе фура на скорости снесла легковушку. ВИДЕО

Ужасная авария, которая произошла 24 января на выезде на трассу М-5 в Пензе, попала на камеру видеорегистратора.

Пользователь разместил страшные кадры в группе «Пенза новости» социальной сети «ВКонтакте». Судя по записи, автомобиль поворачивал налево на трассу, в это время на большой скорости там ехал большегруз. Машины столкнулись, фура протащила легковушку за собой по дороге. На светофоре был включен режим ожидания – горел «желтый».

Подписчики сообщили, что в легковой машине находилось трое людей, всех их госпитализировали. Официальной информации о случившемся пока нет.

Кто виноват в ДТП, предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции, пишет ИА «Пенза-Пресс».