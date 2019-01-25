В Пензе фура на скорости снесла легковушку. ВИДЕО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 января 2019, 12:34Происшествия
Ужасная авария, которая произошла 24 января на выезде на трассу М-5 в Пензе, попала на камеру видеорегистратора.
Пользователь разместил страшные кадры в группе «Пенза новости» социальной сети «ВКонтакте». Судя по записи, автомобиль поворачивал налево на трассу, в это время на большой скорости там ехал большегруз. Машины столкнулись, фура протащила легковушку за собой по дороге. На светофоре был включен режим ожидания – горел «желтый».
Подписчики сообщили, что в легковой машине находилось трое людей, всех их госпитализировали. Официальной информации о случившемся пока нет.
Кто виноват в ДТП, предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 января 2019, 19:28Житель столицы подозревается в краже детских товаров в Пензе
25 января 2019, 19:19В Пензе впервые прошла областная олимпиада по астрономии
25 января 2019, 19:16В Пензе определили «Предпринимателя года»
25 января 2019, 19:02В Пензе дорожники продолжают бороться с последствиями снегопада
25 января 2019, 17:58В Пензе простятся с заслуженным учителем Александрой Ереминой
25 января 2019, 17:47Валерий Лидин встретился с учащейся молодежью Пензы
25 января 2019, 17:39Пензенские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин
25 января 2019, 17:08На ул. Пушкина автоледи погибла в ДТП – соцсети