В Пензе фруктами и чулками торговали в неположенных местах

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22 июня 2017, 17:41Общество
Сотрудники администрации Ленинского района Пензы провели рейд с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли.
Проверки проводились с 19 по 22 июня на проспекте Победы, ул. Коммунистической, 8 Марта, Карпинского, Суворова. Были выявлены факты продажи овощей и фруктов, чулочно-носочных изделий, одежды из трикотажа в неустановленных местах, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«По факту выявленных нарушений на граждан и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю, было составлено семь административных протоколов», - сообщили в мэрии Пензы.
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