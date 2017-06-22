22 июня 2017, 17:41Общество В Пензе фруктами и чулками торговали в неположенных местах Сотрудники администрации Ленинского района Пензы провели рейд с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли.

Проверки проводились с 19 по 22 июня на проспекте Победы, ул. Коммунистической, 8 Марта, Карпинского, Суворова. Были выявлены факты продажи овощей и фруктов, чулочно-носочных изделий, одежды из трикотажа в неустановленных местах, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«По факту выявленных нарушений на граждан и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю, было составлено семь административных протоколов», - сообщили в мэрии Пензы.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/za_narushenie_pravil_torgovli_naznacheny_shtrafy/