В Пензе формируют аварийные бригады для ремонта теплосетей

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06 октября 2017, 15:02Общество
В Пензе в соответствии с планом-графиком все работы на тепловых сетях должны были завершить 6 октября, чтобы тепло поступило ко всем потребителям, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Юрий Ильин сказал, что продление сроков ремонта на теплосетях, в частности, ПАО «Т плюс», сильно осложнило ситуацию с доставкой теплоносителя на все объекты, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
По поручению Виктора Кувайцева, сейчас формируют аварийно-ремонтные бригады, которые помогут завершить ремонт и ликвидацию порывов теплоснабжающим организациям, в частности ПАО «Т плюс».
«Мы надеемся, что это в значительной мере поможет улучшить ситуацию», - прокомментировал он.
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