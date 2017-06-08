В Пензе фонтан в сквере «Журавли» зарос тиной - горожане

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08 июня 2017, 14:05Общество
В группе «Это Пенза, Карл!» в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото пензенского фонтана, опубликованное подписчиком Виктором Кочкаревым.
На снимке изображен фонтан, находящийся у часовни рядом с памятником Победы, в сквере «Журавли» . На фото видно, что дно фонтана нуждается в очистке. По мнению горожан, там появилась тина, поэтому ко Дню города место отдыха стоит привести в порядок.
Напомним, сквер был отреставрирован в 2015 году к 70-летнему юбилею Великой Победы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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