08 июня 2017, 14:05Общество В Пензе фонтан в сквере «Журавли» зарос тиной - горожане В группе «Это Пенза, Карл!» в социальной сети «ВКонтакте» появилось фото пензенского фонтана, опубликованное подписчиком Виктором Кочкаревым.

На снимке изображен фонтан, находящийся у часовни рядом с памятником Победы, в сквере «Журавли» . На фото видно, что дно фонтана нуждается в очистке. По мнению горожан, там появилась тина, поэтому ко Дню города место отдыха стоит привести в порядок.

Напомним, сквер был отреставрирован в 2015 году к 70-летнему юбилею Великой Победы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Виктор Кочкарев