В Пензе фирма скрывала от приставов автомобиль

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20 ноября 2018, 12:36Общество
Судебный пристав Ленинского района Пензы объявила в розыск имущество организации-должника.
Установлено, что компания задолжала юридическому лицу 284 тысячи рублей. По решению суда, в счет оплаты должны были арестовать автомобиль Lada Priora, которым владела фирма. Однако машину долго не могли найти, так как по адресу регистрации организации уже не было. Ее директор рассказала, что авто продали и сейчас в Арбитражном суде обжалуют решение о снятии запрета с регистрационных действий на машину.
Благодаря этому делу удалось установить истца, соответственно, найти адрес гражданина, у которого находится разыскиваемая Lada. Машина стояла в одной из авторемонтных мастерских, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
В результате на машину наложили арест, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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