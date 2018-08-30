В Пензе фирма не платила налоги до вмешательства приставов

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30 августа 2018, 12:03Общество
Пензенская организация не платила налоги, в итоге накопился долг в 679 тысяч рублей. Руководство добровольно не желало расставаться с деньгами, дело дошло до суда.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. Чтобы как-то побудить дирекцию организации к действию, приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимости фирмы.
После этого организация незамедлительно погасила всю сумму задолженности, а также сбор за несвоевременную уплату – 46 тысяч рублей.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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