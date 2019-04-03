Финалистов «Живой классики» в Пензе оценивал педагог Щукинского училища

В областной библиотеке имени Лермонтова прозвучала «Живая классика». Всероссийский конкурс чтецов прошел в седьмой раз. В 2019 году Пензе выпал редкий шанс: финал регионального этапа приехал оценивать преподаватель Щукинского училища. Лучшие чтецы получили приглашение попробовать свои силы сразу во втором этапе прослушивания на актерское отделение института.

Даже если ты помнишь лишь одну песню, и то не всю, нельзя промолчать, ведь оценивал преподаватель одного из ведущих театральных институтов страны. Такой шанс выпадает раз в жизни. На прослушивании пришли 26 старшеклассников. Все они - финалисты регионального этапа конкурса «Живая классика» (6+).

«Я понял, что не хочу всю жизнь перед собой видеть цифры, да и как-то в этом смысла нет. И даже когда решал, идти ли сюда, в голове не было мыслей о славе и деньгах. А сейчас думаю, что мы должны что-то создавать, что-то дать миру», - сказал участник конкурса Константин Мещеряков.

Сотрудничество театральных вузов и всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» началось в 2018-м, но городов-участников проекта - сотни, а представители приемных комиссий приезжают только в 30, - лидеров голосования на сайте «Живой классики». В их числе - Пенза.

«Это отборочный тур, который дает возможность пройти сразу на второй этап прослушивания в театральный институт. Если повезет, то перейдут на третий, и уже непосредственно на сам конкурс», - рассказал член жюри, преподаватель кафедры актерского мастерства театрального института имени Щукина Иван Горшков.

Цели найти определенный типаж, добавляет член жюри - нет, оценивается огонь в глазах и понимание текста. А тексты подростки выбирают самые разные: от жестких рассказов про войну, до сцен из Достоевского и народных сказок. Например, Анна Бизяева разыграла сказку «Манечка и Баба-Яга» (0+).

«Так как занимаюсь с раннего детства народной культурой, в моем репертуаре оказался такой материал, поэтому решила попробовать себя в роли сказительницы», - сказала она.

Самом конкурс в 2019 году проходит в седьмой раз. За это время в нем участвовали больше десяти миллионов детей. Философия осталась прежней: русская классика должна звучать и жить не только на страницах, но и в устном слове. Тем более что эта классика понимается все многраннее.

По итогам конкурса во второй этап прослушивания прошли Софья Воронина, Полина Бычкова и Данила Макарчев. Педагог отметил и работу Константина Мещерякова. Он также получил шанс попробовать себя в дальнейших прослушиваниях.