В Пензе фестиваль «Улитка» открылся постановкой по пьесе «Чехова»

В Пензе открылся V международный фестиваль камерных спектаклей театров кукол «Улитка» (6+). В программу вошли лучшие постановки не только отечественных профессиональных театров кукол, но и зарубежных. В первый день пензенцев ждала постановка для взрослых по пьесе Антона Чехова «Медведь» (16+).

Первая постановка оказалась, что называется, не для всех, а только для взрослых. Действительно, шутка-комедия в одном действии «Медведь» еще до начала спектакля наводит на серьезные размышления.

«Она о любви, антагонизме между мужчиной и женщиной, но несмотря на постоянную вражду и борьбу, мы не можем друг без друга», - сказал художественный руководитель пензенского театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

Как о чувствах рассказывают актеры - давно известно, а смогут ли передать такие серьезные эмоции куклы - для многих секрет. Зрители, а их, в первый день фестиваля собралось немало были в предвкушении нестандартного подхода пензенской труппы.

В постановке - три действующих лица. А еще - наполненная драматургией сюжетная линия. За один час зритель успел познакомится с судьбами вдовы-помещицы и отставного поручика артиллерии.

Фестиваль «Улитка» продолжится и в выходные. Зрители смогут увидеть постановки трех театров из Санкт-Петербурга. «Складной жираф» покажет «Серебряное копытце» (6+), театр марионеток «Кукольный дом» - «Золушку» (6+), а Karlsson House - спектакль «Ваня» (6+). Ульяновский театр кукол имени Леонтьевой продемонстрирует «Волшебный колодец» (6+), а коллектив московского академического центрального театра кукол имени Образцова - постановку «Али-Баба и сорок разбойников» (16+). Кроме того, приедет и болгарский театр «Аладдин» со сказкой «Рыбак и Золотая рыбка» (6+).

Лучшие постановки пензенцы смогут увидеть не только в «Кукольном доме», но и на малой сцене драмтеатра и в «Доме Мейерхольда».