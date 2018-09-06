06 сентября 2018, 12:04Общество

В Пензе фестиваль садовода пройдет на ул. Славы

в Пензе 8 сентября в сквере на ул. Славы пройдет фестиваль садовода (0+), приуроченный к завершению дачного сезона.

Как сообщает пресс-центр облправительства, он будет работать с 9 до 15 часов. Пензенцам предложат высококачественный посадочный материал, саженцы плодовых и ягодных культур: яблони, груши, малины, винограда, вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса, смородины, крыжовника, ежевики. Также можно будет приобрести рассаду цветов, декоративных растений, саженцев хвойных пород.

На ярмарке по доступным ценам будут продаваться овощи и фрукты, а также арбузы, дыни, ягоды, грибы, консервы, мед, чаи, лекарственные растения, техника и оборудование для ухода за дачными и садовыми культурами. Широко будут представлены удобрения, средства защиты растений.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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