В Пензе фестиваль «Пасхальная радость» собрал свыше 250 участников

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27 мая 2019, 19:56Культура
В Пензе завершился девятый открытий фестиваль детских социальных учреждений «Пасхальная радость». Это единственная всероссийская площадка, где коллективы детских домов, коррекционных школ, творческих объединений, работающие с инвалидами, не только демонстрируют свои таланты, но и получают духовно-нравственное воспитание. В программе фестиваля - участие в богослужениях знакомство со святынями региона и посещение организаций, где применяют уникальный опыт социализации инвалидов.
Пасхальный тропарь, открывший гала-концерт фестиваля для детей с инвалидностью, заставил зрителей в зале встать. Особенное начало программы и особенные участники. Самые творческие, интересные и яркие удостоились чести выйти на сцену областной филармонии. Всего же фестиваль «Пасхальная радость» собрал свыше 250 ребят с ограниченными возможностями здоровья из десяти регионов России.
«Собрались дети с очень тяжелыми нарушениями: кто не слышит, не видит, не двигается. У них героические родители, которые делают все для них. Они приезжают вместе из других городов, с пересадками, чтобы попасть на этот фестиваль», - рассказала председатель жюри Алла Басаргина.
Оценивать на этом фестиваля - сложная задача, ведь его участники совершают настоящий подвиг.
«Очень важно, что есть такая возможность собраться, обменяться своими проблемами, успехами, показать творческие работы. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов и милости Божьей», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Дорогие друзья, мы очень рады, что вы нашли возможность приехать в Пензенский регион для того, чтобы поделиться своими творческими успехами. Надеюсь, что пребывание здесь доставило вам светлую пасхальную радость», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Гала-концерт - не главный итог фестиваля. Тот, кто ехал в далекую Пензу, надеялся перенять уникальный опыт создания особой инфраструктуры для людей с инвалидностью. Главными в списке объектов для посещения стали «Дом Вероники», «Квартал Луи».
«Мы посидели, попили чай, поговорили, подарили подарки от наших ребят, сделанные их руками в творческой мастерской. Это действительно опыт, который нужен», - отметила руководитель клуба молодых людей с инвалидностью «Грани» из Иваново Анна Егорова.
То, что ребята с ограниченными возможностями здоровья совсем не ограничены в творчестве, доказали выставка детских поделок, открывшаяся фойе филармонии и, конечно, гала-концерт. Эмоциональные выступления участников фестиваля вызывали бурю аплодисментов и крики «браво!».
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