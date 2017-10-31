31 октября 2017, 19:11Культура В Пензе фестиваль «Маскерадъ» посетило рекордное количество зрителей В Пензе подвели итоги международного театрального фестиваля «Маскерадъ» (16+). Гости из нескольких регионов и соседних республик показали семь спектаклей по мотивам произведений советских авторов. Областной драматический театр посетило рекордное количество зрителей. Организаторы уже планируют, чем удивить гостей в 2018 году.

«Любовь и голуби» (16+) на сцене пензенского драматического театра. Второй театральный фестиваль «Маскерадъ» завершился всем знакомой историей любви. Трогательный спектакль показали артисты из Гомеля. В 2017 году участники фестиваля, актеры из нескольких регионов страны, Республик Беларусь и Башкортостан разыграли на пензенской сцене пьесы авторов советской эпохи.

Спектакль «Мой бедный Марат» (16+) саратовского академического театра драмы отметили в номинации «Смелые люди». Постановку «Мандат» (12+) пермского театра наградили в номинации «Бриллиантовая рука». Гости из республики Башкортостан выступили с пьесой «Фабричная девчонка» (16+). А за роль Мольера в пьесе «Кабала святош» (16+) отметили художественного руководителя пензенского театра Сергея Казакова.

Идею проведения фестиваля поддержал губернатор Пензенской области. По словам Ивана Белозерцева, «Маскерадъ» обладает большим культурным, просветительским и туристическим потенциалом. Пензенский театральный фестиваль наряду с сочинским фестивалем молодежи и оперным в Чебоксарах попал в топ-10 лучших фестивалей осени в России.

«Сам факт проведения фестиваля является актом высоконравственного значения. Это событие не только для региона, а в театральной сфере в Российской Федерации», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Организаторы уже приступили подготовке третьего фестиваля «Маскерадъ». Он пройдет в 2018 году и будет посвящен жизни и творчеству Всеволода Мейерхольда.

«Я уверен, что на третий или четвертый фестиваль «Маскерадъ» будут продаваться билеты по всей России», - отметил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского Сергей Казаков.

Организаторы фестиваля учли ошибки и промахи и готовы сделать третий «Маскерадъ» еще совершеннее и интереснее. В 2018 году планируют привлечь на фестиваль еще большую аудиторию из разных регионов страны.

Культура

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